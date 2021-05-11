Хохлов: для молодых игроков вызов в сборную - аванс

Фото: ФК "Динамо"

- Некорректно обсуждать решения тренерского штаба, но Черчесов знает, в какую игру будет играть, и в соответствии с этими планами подбирает игроков. Так что состав явно был собран не спонтанно. При этом, я например думал, что Смолов попадет в команду, а не только в резервный список. К тому же, еще несколько позиций были неожиданными. Но тут опять же решение тренера.- Я думаю, что это в большей степени аванс для молодых игроков. Главное для них на данном этапе - знакомство со сборной, а не игра в основе. Хотя, если вдруг они здорово себя проявят, то почему бы и нет?- Кому-то больше нравится Гильерме, кому-то Сафонов. Если выбирать из них двоих, то мне больше импонирует игра Матвея, в плане его перспектив и выбора вратарской позиции. Хотя и Маринато тоже довольно сильный вратарь.Никита Зайцев, Rusfootball.info