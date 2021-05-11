- Считаете ли вы этот состав оптимальным на данный момент?
- Некорректно обсуждать решения тренерского штаба, но Черчесов знает, в какую игру будет играть, и в соответствии с этими планами подбирает игроков. Так что состав явно был собран не спонтанно. При этом, я например думал, что Смолов попадет в команду, а не только в резервный список. К тому же, еще несколько позиций были неожиданными. Но тут опять же решение тренера.
- Вызов молодежи из "Динамо" - это омоложение состава, или все же ход на будущее?
- Я думаю, что это в большей степени аванс для молодых игроков. Главное для них на данном этапе - знакомство со сборной, а не игра в основе. Хотя, если вдруг они здорово себя проявят, то почему бы и нет?
- Сафонов - лучшая опция, нежели Гильерме?
- Кому-то больше нравится Гильерме, кому-то Сафонов. Если выбирать из них двоих, то мне больше импонирует игра Матвея, в плане его перспектив и выбора вратарской позиции. Хотя и Маринато тоже довольно сильный вратарь.
Никита Зайцев, Rusfootball.info
Хохлов: для молодых игроков вызов в сборную - аванс
Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью Rusfootball.info поделился мнением о расширенном составе сборной России на Чемпионат Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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