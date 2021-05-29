Лепехин: думаю, в ближайших матчах сборной России мы увидим состав, который будет расцениваться как стартовый на Евро

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- Безусловно, эта игра будет полезна. Любой матч с любым соперником очень полезен в преддверии крупного турнира. Тем более что поляки, на мой взгляд, в футбол играть умеют. Всегда у них есть яркие игроки, и в целом у них всегда крепкие команды. Тем не менее результат этого матча не будет говорить абсолютно ни о чем. В любом случае какие-то выводы делать здесь будет неправильно: все-таки идет подготовка к длительному турниру. Я же думаю, что в матчах с Польшей и Болгарией мы увидим у нашей сборной состав, на который по ходу чемпионата Европы будут рассчитывать как на стартовый.