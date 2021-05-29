- Всего через несколько дней сборная России в рамках подготовки к Евро встретится в товарищеском матче со сборной Польши. Чего ждете от игры?
- Безусловно, эта игра будет полезна. Любой матч с любым соперником очень полезен в преддверии крупного турнира. Тем более что поляки, на мой взгляд, в футбол играть умеют. Всегда у них есть яркие игроки, и в целом у них всегда крепкие команды. Тем не менее результат этого матча не будет говорить абсолютно ни о чем. В любом случае какие-то выводы делать здесь будет неправильно: все-таки идет подготовка к длительному турниру. Я же думаю, что в матчах с Польшей и Болгарией мы увидим у нашей сборной состав, на который по ходу чемпионата Европы будут рассчитывать как на стартовый.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Лепехин: думаю, в ближайших матчах сборной России мы увидим состав, который будет расцениваться как стартовый на Евро
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборных России и Польши.
Фото: "Getty Images"
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