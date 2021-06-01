Сорокин - о недопуске российских болельщиков в Данию: шансов на положительный исход немного

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о переговорах с руководством Дании по допуску российских болельщиков на матч чемпионата Европы в Копенгагене.
Фото: РИА Новости
"Диалог с властями Дании еще ведется, но думаю, что шансов на положительный исход уже, откровенно говоря, немного. Это решение о допуске иностранных болельщиков не в компетенции УЕФА, УЕФА в данном случае полагается на решение властей. Решение о допуске болельщиков может принять только руководство страны. Не думаю, что УЕФА в данном случае может на что-то повлиять. Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы принять болельщиков. Доступ обладателям билетов был разрешен, причем не только из стран-участниц Евро", - приводит слова Сорокина "РБК-Спорт".

Напомним, власти Дании незадолго до начала Евро-2020 ограничили въезд на территорию государства для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Россия включена датскими властями в список стран повышенного эпидемиологического риска. В связи с этим выдача виз россиянам ограничена. Въехать в Данию граждане России смогут только при наличии надлежащих обоснований.

Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туристическая поездка. Это значит, что российские болельщики не смогут попасть в Данию на игры чемпионата Европы.

Матч Дания - Россия в рамках Евро-2020 пройдет 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Он пройдет в рамках 3-го тура группового этапа.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Также сборная России 12 июня сыграет против команды Бельгии (22:00 мск) и 16 июня с Финляндией (16:00 мск).

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Теги: Сорокин Сборная России Сборная Дании
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