Сорокин - о недопуске российских болельщиков в Данию: шансов на положительный исход немного

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о переговорах с руководством Дании по допуску российских болельщиков на матч чемпионата Европы в Копенгагене.

Фото: РИА Новости