Черчесов: доволен отношением команды к игре с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Польши (1:1).
Фото: "Getty Images"
"Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Были моменты качественные, когда владели преимуществом, были пяти-десятиминутки, когда отдавали инициативу. Выполнили, что планировали. Сделали 6 замен. Кто-то дебютировал - Сафонов. Вышел молодой парень Мухин", - приводит слова Черчесова Sport24.

В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Польши (1:1). Первый гол в матче на 4-й минуте забил форвард сборной Польши Якуб Шверчок. Счет сравнял защитник сборной России Вячеслав Караваев на 21-й минуте встречи. Голевой пас на Караваева отдал полузащитник россиян Александр Головин. 5 июня команда Черчесова проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Игра пройдет в Москве.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста истекает в декабре 2022 года.

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Теги: Черчесов Сборная России Сборная Польши
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