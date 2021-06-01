"Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Были моменты качественные, когда владели преимуществом, были пяти-десятиминутки, когда отдавали инициативу. Выполнили, что планировали. Сделали 6 замен. Кто-то дебютировал - Сафонов. Вышел молодой парень Мухин", - приводит слова Черчесова Sport24.
В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Польши (1:1). Первый гол в матче на 4-й минуте забил форвард сборной Польши Якуб Шверчок. Счет сравнял защитник сборной России Вячеслав Караваев на 21-й минуте встречи. Голевой пас на Караваева отдал полузащитник россиян Александр Головин. 5 июня команда Черчесова проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Игра пройдет в Москве.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста истекает в декабре 2022 года.
Черчесов: доволен отношением команды к игре с Польшей
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Польши (1:1).
Фото: "Getty Images"
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