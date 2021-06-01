"Покатали мяч и разошлись. Никаких наработок и интересных мыслей у двух команд не было. Знаете, после финала Лиги чемпионов на эту самодеятельность просто смешно смотреть. Поиграли на ничью, разошлись миром и слава богу. Оба тренера не смогли ничего сделать. Матч с Бельгией будет лакмусовой бумажкой для нашей сборной. На Евро у меня каких-то особых надежд нет. Конечно, я пойду смотреть и буду болеть. Но я готов к самому худшему", - сказал Боярский.
В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Польши (1:1). Первый гол в матче на 4-й минуте забил форвард сборной Польши Якуб Шверчок. Счет сравнял защитник сборной России Вячеслав Караваев на 21-й минуте встречи. Голевой пас на Караваева отдал полузащитник россиян Александр Головин. 5 июня команда Черчесова проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Игра пройдет в Москве.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Источник: "СЭ"
Гол Караваева принес ничью сборной России в матче с Польшей
Боярский - о ничьей с Польшей: на Евро особых надежд нет, я готов к самому худшему!
Народный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против Польши (1:1).
Фото: архив Михаила Боярского
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