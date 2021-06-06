Фернандеса спросили, есть ли у него понимание, как играть против лидера бельгийской сборной Эдена Азара.
"Это всегда очень тяжело. Пока не знаю, буду ли играть. У Бельгии не только Азар, нужно обращать внимание на всех игроков. Это сильнейшая команда в мире. Против Бельгии всегда тяжелые матчи", - сказал в ответ Фернандес.
Отметим, что сборная России встретится с командой Бельгии 12 июня в матче первого тура групповой стадии Евро. В дальнейшем россияне сыграют с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Источник: Sport24
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Фернандес: сборная Бельгии - сильнейшая команда в мире
Защитник сборной России Марио Фернандес высказался о предстоящем матче с Бельгией на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
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