Напомним, что Кудряшов повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Федор должен был выйти в стартовом составе на этот матч, вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.
Анастасия Кудряшова сообщила, что Федор точно пропустит два матча сборной России на Евро. Это игры группового раунда с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня). При этом, возможно, Федор успеет восстановиться к матчу с Данией (21 июня).
"В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.
В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится", - сказала Кудряшова.
Источник: Sport24
Жена Кудряшова: Федя точно пропустит два матча сборной России на Евро. Рассчитываем, что поправится к третьей игре
Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа, получившего травму незадолго до начала чемпионата Европы.
Фото: РИА Новости
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