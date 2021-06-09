- Безусловно, ситуация, при которой сборная Украины сыграет в Санкт-Петербурге, на текущий момент является гипотетической. Однако никаких изменений в календаре не планируется, - передает ответ пресс-службы УЕФА Eurostavka.
Для того, чтобы сборная Украины попала по календарю Евро-2020 на четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, ей необходимо выйти в плей-офф с третьего места в своей группе C, при этом комбинация остальных вышедших третьих мест должна сложиться так, чтобы соперником украинцев стал победитель группы F, что может произойти в 5 возможных сочетаниях из 10. Также необходимо в 1/8 финала одержать победу над лучшей командой квартета F, в который входят Венгрия, Португалия, Франция и Германия.
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УЕФА не будет менять календарь Евро-2020, если Украине по сетке плей-офф выпадет матч в Санкт-Петербурге
Пресс-служба УЕФА ответила на вопрос о возможных изменениях в календаре Чемпионата Европы-2020 в случае попадания сборной Украины по турнирной сетке на матч 1/4 финала в Санкт-Петербурге.
Фото: УЕФА
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