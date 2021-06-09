УЕФА не будет менять календарь Евро-2020, если Украине по сетке плей-офф выпадет матч в Санкт-Петербурге

Пресс-служба УЕФА ответила на вопрос о возможных изменениях в календаре Чемпионата Европы-2020 в случае попадания сборной Украины по турнирной сетке на матч 1/4 финала в Санкт-Петербурге.

Фото: УЕФА