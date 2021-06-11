Напомним, что Евгеньев входил в расширенный список игроков сборной для подготовки к Евро-2020. Изначально его не внесли в заявку на турнир. Однако сегодня стало известно, что из заявки выбыл хавбек Андрей Мостовой, заразившийся коронавирусом. Евгеньева внесли в заявку вместо Мостового.
Роман в своем комментарии заявил, что рад вызову в национальную команду. При этом он пожелал здоровья Мостовому.
"Конечно, я счастлив, что меня вызвали в команду. Буду делать все возможное, чтобы помочь сборной. Жаль, что Андрей выбыл из заявки. Желаю ему здоровья!" - сказал Евгеньев.
Источник: РИА Новости
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Евгеньев прокомментировал попадание в заявку сборной России на Евро
Защитник "Динамо" и сборной России Роман Евгеньев прокомментировал попадание в заявку национальной команды на чемпионат Европы.
Фото: "Динамо"
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