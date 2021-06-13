Малафеев — о словах Аршавина: в 2008 году игроки сборной России были сильнее по опыту, именам, мастерству

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал слова Андрея Аршавина о сравнении состава сборной 2008 и 2021 годов.
Фото: ФК "Зенит"
— Если сравнивать имена и позиции, то в 2008-м игроки были сильнее по своему опыту, именам, по вариативности игры и индивидуальному мастерству. При этом не умаляю достоинства нынешнего поколения.

Не могу быть убежден на сто процентов, что нынешняя сборная проиграла бы сборной 2008-го года. Но что-то мне подсказывает, что так будет говорить каждое поколение: "Вот в наше-то время играли так, а вот сейчас куда это годится?". Я же стараюсь быть максимально объективным в этой ситуации, — цитирует Малафеева "Чемпионат".

Ранее бывший российский нападающий Андрей Аршавин заявил, что футболисты нынешней сборной России не играли бы в национальной команде образца 2008 года, когда Россия завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Из всех игроков Аршавин отметил лишь Александра Головина, Марио Фернандеса и Артема Дзюбу.

Cейчас сборная России играет на чемпионате Европы, где в первом матче турнира проиграла Бельгии (0:3). Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет Финляндия.

42-летний Малафеев был основным вратарем сборной России на чемпионате Европы 2012 года, где команда не смогла преодолеть рубеж группового этапа. В последний раз эту стадию сборная России на Евро проходила как раз в 2008 году.

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Теги: Сборная России Аршавин Малафеев
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