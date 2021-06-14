Экс-врач "Спартака": с футболом Эриксену стоит расстаться

Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал инцидент с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 с Финляндией.
Фото: Getty Images
"Эриксена должны осмотреть квалифицированные кардиологи в лучших клиниках. Надо давать нагрузку, смотреть, как реагирует сердце, проводить тестирования. На мой взгляд, он вряд ли вернется на высокий уровень.

Но сначала нужно понять, что произошло и что предшествовало случившемуся. Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца — это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29, это рискованно", - приводит слова Василькова "Российская газета".

Напомним, Эриксен потерял сознание по ходу первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы-2020 со сборной Финляндии (0:1), который прошел 12 июня. У датчанина произошла остановка сердца, на футбольное поле экстренно выбежали врачи, которые привели игрока в сознание.

Матч Дания - Финляндия был остановлен, однако доигран в тот же день спустя некоторое время. По информации СМИ, датчане согласились на доигровку после сообщения от Эриксена, который сказал, что его жизни ничего не угрожает.

Кристиан дебютировал за национальную команду в марте 2010 года. На счету хавбека 109 матчей и 36 забитых мячей в форме сборной Дании. На клубном уровне он защищал цвета "Аякса", "Тоттенхэма" и миланского "Интера".

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Теги: Спартак Эриксен Сборная Дании
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