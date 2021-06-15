"Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача непростая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.
Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата", - сказал Дюков.
Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Финляндия - Россия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 16:00 мск.
В первом туре Евро россияне уступили в Петербурге сборной Бельгии со счетом 0:3. Финляндия в стартовой игре турнира в Копенгагене обыграла Данию (1:0).
Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста заканчивается в декабре 2022 года. На чемпионате мира в 2018 году под руководством Черчесова национальная команда добралась до 1/4 финала, где уступила по пенальти Хорватии.
Источник: Sport24
Дюков: ждем выхода сборной России из группы на Евро-2020. Задача поставлена
Президент РФС Александр Дюков высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией.
Фото: РИА Новости
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