"Просто подонки какие-то". Колосков - о том, что фанаты сборной Украины оскорбляли Путина на матче Евро-2020

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поведение фанатов сборной Украины, которые оскорбляли Президента Российской Федерации Владимира Путина во время матча с Северной Македонией (2:1).

Фото: РИА Новости