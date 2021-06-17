"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.
Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", - заявил Колосков.
В Бухаресте состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Украина - Северная Македония (2:1). Отметим, что с самого начала встречи украинские фанаты начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Украина обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. На 29-й минуте нападающий украинцев Андрей Ярмоленко открыл счет в матче, через 5 минут форвард Роман Яремчук удвоил преимущество своей команды.На 57-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Украины. С первым ударом полузащитника македонцев Эзгана Алиоски вратарь украинской сборной Георгий Бущан справился, но со второй попытки в падении хавбек "Лидса" пробил голкипера. В концовке матча уже Украина получила право на пробитие пенальти, но с одиннадцатиметровой отметки промахнулся Руслан Малиновский.
Источник: Sport24
"Просто подонки какие-то". Колосков - о том, что фанаты сборной Украины оскорбляли Путина на матче Евро-2020
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поведение фанатов сборной Украины, которые оскорбляли Президента Российской Федерации Владимира Путина во время матча с Северной Македонией (2:1).
Фото: РИА Новости
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