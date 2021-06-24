В частности, Грозный допустил, что Черчесов сам может подать в отставку. Возможно, у него уже нет желания работать с национальной командой, отметил экс-тренер "Спартака".
"Стоит ли увольнять Черчесова? Я понимаю, в каком напряжении он находится. Сейчас ему лучше не читать прессу, где 99% экспертов склоняются к необходимости его ухода. Но решение будет принимать РФС на основании отчета о проделанной работе штаба сборной. Не надо забывать, что не так много времени осталось и до чемпионата мира. Кроме того, Черчесов и сам может попросить об отставке, возможно, у него у самого уже не осталось желания работать", - сказал Грозный.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова финишировала на четвертом месте в группе B на Евро-2020 и выбыла из турнира.
Источник: Матч ТВ
Грозный: Черчесов может попросить об отставке. Возможно, у него уже не осталось желания работать
Экс-тренер "Спартака" и "Ахмата" Вячеслав Грозный прокомментировал ситуацию с возможным уходом Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
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