— У Черчесова контракт на баснословную сумму. И если его хотят убрать, то придется платить солидную неустойку. Кто ж добровольно откажется от такого сладкого куска? Поэтому он будет держаться до последнего, сам в отставку не подаст, — цитирует Чернышова "Советский спорт".
По информации, 57-летний Черчесов зарабатывает в сборной 2,5 млн евро год. Это больше, чем у наставников сборных Бельгии, Финляндии и Дании вместе взятых. Именно с этими командами Россия встречалась на стадии группового этапа Евро и не смогла пройти дальше по турниру.
Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года.
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Чернышов: если Черчесова захотят убрать, придется платить солидную неустойку. Он не подаст сам в отставку
Экс-наставник "Спартака" Андрей Чернышов объяснил, почему наставник сборной России Станислав Черчесов не подаст сам в отставку.5
Фото: Матч ТВ
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