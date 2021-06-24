— Кто сильнее — Шунин или Сафонов? Гильерме! Я вообще не понял, почему его даже в заявке не оказалось. Возможно, на него не рассчитывали как на первого номера, вот и решили не вызывать. Хотя он великолепно провел отборочный цикл, в "Локомотив" тоже смотрелся надежно. И в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Да, в конце прошлого года спада не избежал, но весной снова был хорош. На мой взгляд, на Евро должен был играть Гильерме, — цитирует Мандрыкина "СЭ".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на чемпионат Европы 2020 года вратаря "Динамо" Антона Шунина, "Рубина" Юрия Дюпина и "Краснодара" Матвея Сафонова.
В первой встрече против Бельгии (0:3) на воротах стоял Шунин, а оставшиеся два матча против Финляндии (1:0) и Дании (1:4), отыграл Сафонов.
35-летний Гильерме провел 16 матчей за сборную России, в которых он пропустил 17 голов и 10 раз сыграл "на ноль". Последней встречей, когда Гильерме защищал цвета национальной команды, была игра против Сербии (0:5) в рамках Лиги наций в ноябре прошлого года.
Мандрыкин: Гильерме сильнее Сафонова и Шунина. Он должен был играть на Евро
Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин считает, что голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме должен был защищать цвета сборной России на Евро.
Фото: ФК "Локомотив"
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