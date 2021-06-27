Сухина прокомментировал решение Карасева удалить защитника сборной Нидерландов Де Лигта в матче с Чехией

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина считает, что российский судья Сергей Карасев верно удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии (0:2).

Фото: Reuters