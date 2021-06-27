"Удалил правильно. Судейская бригада не затратила много времени, учитывая, что в итоге Карасеву самому пришлось идти и оценивать эту ситуацию. Я думаю, что справились организованно", - приводит слова Сухины "РБК-Спорт".
Напомним, на 52-й минуте матча Нидерланды - Чехия Карасев показал желтую карточку защитнику "оранжевых" Де Лигту за умышленную игру рукой. Но после общения с видеоарбитром российский рефери отправился посмотреть повтор эпизода самостоятельно и принял решение удалить игрока.
Сборная Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 сразится с командой Дании.
Сухина прокомментировал решение Карасева удалить защитника сборной Нидерландов Де Лигта в матче с Чехией
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина считает, что российский судья Сергей Карасев верно удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии (0:2).
Фото: Reuters
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