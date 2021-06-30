Онопко сообщил, что будет поддерживать сборные Украины и Испании.
"Для меня Украина – не чужая страна, поэтому я болел всеми силами за украинскую сборную в игре со Швецией. До конца турнира я буду поддерживать украинцев, но у меня ещё есть сборная Испании, за которую я тоже болею уже много лет. Именно за эти две команды я буду болеть до конца Евро", - сказал Онопко.
Напомним, что сборная Украины обыграла команду Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Украинцы добились победы со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале они сыграют с Англией. Матч пройдет в Риме 3 июля. Сборная Испании победила хорватов в дополнительное время в поединке 1/8 финала (5:3) и вышла в четвертьфинал, где встретится со Швейцарией. Эта игра состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.
Источник: Metaratings
Онопко: Украина играет на чемпионате Европы лучше России
Онопко: до конца Евро буду болеть за сборные Украины и Испании
Экс-игрок сборной России Виктор Онопко рассказал, за какие команды будет болеть в оставшихся матчах плей-офф Евро-2020.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!