Онопко отметил, что сборная Украины лучше выступает на чемпионате Европы по сравнению с российской национальной командой.
"Почему Украина выступила более достойно, чем Россия? Не скажу, что всё можно списать на более классных игроков. Нужно разбираться более глубоко. Если бы российская сборная вышла из группы, всё могло сложиться по-другому. Украина тоже с большими проблемами вышла из группы с третьего места.
Я не могу сказать, что в сборной России виноваты игроки или тренерский штаб. Но если сравнивать обе сборные, то Украина, на мой взгляд, играла на этом турнире лучше России", - сказал Онопко.
Напомним, что сборная России прекратила выступления на Евро, финишировав на четвертом месте в группе B с тремя очками в активе. Сборная Украины также набрала три очка на групповом этапе и вышла в плей-офф с третьего места в квартете C. В 1/8 финала украинцы победили Швецию в дополнительное время - матч завершился со счетом 2:1. В следующем раунде плей-офф коллектив Андрея Шевченко сыграет с Англией.
Источник: Metaratings
Онопко: Украина играет на чемпионате Европы лучше России
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил выступления сборных России и Украины на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!