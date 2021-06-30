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Корниленко: порадовался победе сборной Украины над Швецией. Украинцы показали содержательный футбол

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.
Фото: AFP
Корниленко заявил, что был рад победе украинцев над Швецией в матче 1/8 финала Евро. Напомним, что накануне команда Андрея Шевченко обыграла шведов в дополнительное время - матч закончился со счетом 2:1. Корниленко также отметил, что сборная Украины показала содержательную игру в матче 1/8 финала Евро.

"Вчера порадовался за победу сборной Украины, всё равно это страна с постсоветского пространства, играют молодые ребята. Почему бы не порадоваться за их успех? Все будут помнить результат — Украина прошла дальше, показав довольно содержательный футбол. Соглашусь, что команда выглядит гибко: вышли в три центральных защитника, видимо, подстраиваясь под сборную Швеции. Молодая и задорная команда показывает интересный футбол", - сказал Корниленко.

Источник: Чемпионат

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Теги: Корниленко Сборная Украины Евро-2020
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