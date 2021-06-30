Напомним, что накануне сборная Украины обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол в овертайме.
Тимощук в своем комментарии отметил, что не считает победу сборной Украины сенсационной. По словам тренера, он верил в проход украинцев в четвертьфинал.
"Не думаю, что победа сборной Украины над Швецией это сенсация. Я видел игры шведов живьем на "Газпром Арене" в ходе группового этапа. Хорошая, сбалансированная команда, однако в то же время были заметны некоторые проблемы в организационных моментах и при игре в защите. Поэтому верил и надеялся, что сборная Украины сможет пройти дальше. Так оно и получилось", - сказал Тимощук.
Источник: Матч ТВ
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Тимощук: не думаю, что победа Украины над Швецией является сенсацией
Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, ныне входящий в тренерский штаб "Зенита", прокомментировал победу национальной команды над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.
Фото: "Зенит"
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