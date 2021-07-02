— Его желание частично перенести ответственность на игроков мне понятно. Не только же тренер виноват. Виноват весь российский футбол, потому что нет у нас других игроков. Вина Черчесова в том, что тебе дали таких игроков, и ты должен был из них собрать команду. Игроки игроками, но ты за себя-то отвечай! — цитирует Наумова Metaratings.
Сборная России не сумела пройти стадию группового этапа на чемпионате Европы. Вчера, 2 июля, Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Наставник сборной России заявил, что не собирается подавать в отставку.
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Наумов — о Черчесове: игроки игроками, но ты за себя-то отвечай
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.
Фото: News.ru
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