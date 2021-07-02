"После такого провала, какой был у сборной России, тренеры обычно сразу уходят. Де Бур прошёл в плей-офф, но сразу ушёл, как проиграл в 1/8 финала. У нас почему-то схема немного другая. Всё будет решать разговор, от которого станет понятно, останется или нет Черчесов. Наверняка, он прислушивается к словам Владимира Путина, хоть и всё разложил на пресс-конференции.
В России все привыкли думать, что у нас никого нет, в том числе и про тренеров. Но у нас есть те, кем можно заменить Черчесова. У нас есть много молодых – Карпин, Слуцкий, другие тренеры. При этом я думаю, что Черчесов был бы востребован в клубах Премьер-лиги, если всё-таки освободит свою должность в сборной. Это сильный тренер, который доказал, что может работать на высоком уровне. Но сейчас в сборной у него получился неудачный турнир", – приводит слова Тарханова Metaratings.ru.
Напомним, Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством россияне провели 57 матчей, в которых в среднем набирали по 1,51 балла за игру, что является худшим показателем за всё время существования национальной команды.
Наиболее успешным отрезком на данном этапе карьеры Черчесова на тренерском мостике сборной России стало выступление на домашнем чемпионате мира–2018, где россияне остановились на стадии четвертьфиналов, проиграв Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Сборная России покинула Евро–2020 после групповой стадии, в ходе турнира россияне одержали победу с минимальным счётом над командой Финляндии и потерпели два крупных поражения от сборных Бельгии и Дании.
Тарханов - о Черчесове: в сборной у него получился неудачный турнир, у нас есть те, кем его можно заменить
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов оценил перспективы Станислава Черчесова остаться во главе сборной России после неудовлетворительного результата на Евро-2020.
Фото: NEWS.ru
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