Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Швейцария
1 - 1 (1 - 3)
ИспанияЗавершен
Бельгия
1 - 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
0 - 3
РубинЗавершен
Спартак
2 - 2
БравоЗавершен
Динамо
1 - 0
АЕЛЗавершен
Олимпиакос
1 - 1 (0 - 0)
УфаЗавершен

Тарханов - о Черчесове: в сборной у него получился неудачный турнир, у нас есть те, кем его можно заменить

Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов оценил перспективы Станислава Черчесова остаться во главе сборной России после неудовлетворительного результата на Евро-2020.
Фото: NEWS.ru
"После такого провала, какой был у сборной России, тренеры обычно сразу уходят. Де Бур прошёл в плей-офф, но сразу ушёл, как проиграл в 1/8 финала. У нас почему-то схема немного другая. Всё будет решать разговор, от которого станет понятно, останется или нет Черчесов. Наверняка, он прислушивается к словам Владимира Путина, хоть и всё разложил на пресс-конференции.

В России все привыкли думать, что у нас никого нет, в том числе и про тренеров. Но у нас есть те, кем можно заменить Черчесова. У нас есть много молодых – Карпин, Слуцкий, другие тренеры. При этом я думаю, что Черчесов был бы востребован в клубах Премьер-лиги, если всё-таки освободит свою должность в сборной. Это сильный тренер, который доказал, что может работать на высоком уровне. Но сейчас в сборной у него получился неудачный турнир", – приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Напомним, Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством россияне провели 57 матчей, в которых в среднем набирали по 1,51 балла за игру, что является худшим показателем за всё время существования национальной команды.

Наиболее успешным отрезком на данном этапе карьеры Черчесова на тренерском мостике сборной России стало выступление на домашнем чемпионате мира–2018, где россияне остановились на стадии четвертьфиналов, проиграв Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Сборная России покинула Евро–2020 после групповой стадии, в ходе турнира россияне одержали победу с минимальным счётом над командой Финляндии и потерпели два крупных поражения от сборных Бельгии и Дании.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тарханов Черчесов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Черданцев: сборная России существует в каком-то своем измерении
"Черчесов напоминал студента, который не подготовился к экзамену". Тарханов - о пресс-конференции тренера сборной России 1
Тарханов - о Черчесове: в сборной у него получился неудачный турнир, у нас есть те, кем его можно заменить
Италия сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2020
Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020 16
С такой игрой защиты в ЛЧ делать нечего. «Спартак» упустил победу, дважды пропустив от словенского середняка 1
Гендиректор "Спартака": не думаю, что Зарема удалила свой телеграм-канал. Дай бог, еще увидим ее посты
Хубулов извинился перед Касаткиной за оскорбления. "Алания" оштрафовала игрока на три месячных оклада 2
Бакаев: я остаюсь в "Спартаке", все остальное уже не ко мне — не я решаю 3
Новосельцев перешел в "Арсенал"
Источник: РФС уволит Черчесова, если получит согласие от одного из кандидатов на пост тренера сборной России 26
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Боженову 1
Швейцария героически сражалась, но подарила Испании серию пенальти и полуфинал Евро
Швейцария не забила 3 пенальти подряд в послематчевой серии с Испанией
Источник: "Спартак" готов предложить за Жоау Мариу 7,5 млн евро 8
Испания вышла в полуфинал Евро-2020, обыграв Швейцарию в серии пенальти 13
Бельгия - Италия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 1
УЕФА запретил размещать рекламу в радужных цветах на четвертьфинальных матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Баку 7
Касаткина: хотела бы, чтобы Хубулов как минимум извинился 6
"Спартак" упустил победу над "Браво" в товарищеском матче 7
Арустамян: Черчесов попросил убрать из интервью два блока - о том, смотрит ли он ютуб, и о съемках в роликах про поправки в Конституцию 3
ЦСКА продлил контракт с Жиронкиным и отправил его в аренду
Мозес прокомментировал подписание полноценного контракта со "Спартаком" 2
"Рубин" разгромил "Нижний Новгород"
Геркус: пресс-конференция Черчесова — плохая идея. у Станислав Саламовича нет таланта к публичным выступлениям 3
Стало известно, кто сменит "Чайку" в ФНЛ 1
Нападающий ЦСКА Шкурин ведет переговоры с другими клубами 4
"Уфа" огласила стартовый состав на игру против "Олимпиакоса"
Швейцария — Испания. Стартовые составы на матч 1/4 чемпионата Европы
Экс-тренер "Спартака": надеюсь, что в следующем сезоне команда выиграет золотые медали РПЛ
Все новости
-