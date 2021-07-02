— На Евро в сборной России только Джикия сыграл на хорошем уровне, а остальные ребята провели турнир ниже своих возможностей. В этом и кроется неудовлетворительный результат нашей сборной, — цитирует специалиста Eurostavka.
40-летний Новиков тренировал первую команду "Динамо" с октября 2019 по сентябрь 2020 года, когда был уволен. С января текущего года специалист тренирует "Нефтехимик", с которым финишировал на седьмом месте в Футбольной национальной лиге.
Сборная России не смогла преодолеть стадию группового этапа на чемпионате Европы.
Новиков: на Евро в сборной России только Джикия сыграл на хорошем уровне
Наставник "Нефтехимика" Кирилл Новиков считает, что на Евро в составе сборной России хорошо сыграл лишь защитник Георгий Джикия.
Фото: ФК "Динамо"
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