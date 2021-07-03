- Я думаю, что Сафонов заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще - у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать, - передает слова Дасаева ТАСС.
22-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов провел за сборную России 3 матча. В контрольной встрече со сборной Польши (1:1) Матвей вышел на замену на 61 минуте и за оставшееся до конца игры время не пропустил ни одного мяча. На Чемпионате Европы-2020 начиная со второго тура группового этапа Сафонов сменил в воротах национальной команды Антона Шунина. С Сафоновым на позиции вратаря сборная России победила Финляндию (1:0) и крупно проиграла Дании (1:4).
Дасаев: Сафонов заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России
Экс-голкипер сборной Советского Союза Ринат Дасаев высказал мнение о кандидатуре на пост основного вратаря сборной России.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!