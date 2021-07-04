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Зинченко: мы вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы–2020.
Фото: Reuters
"Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", - приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

Напомним, выступление сборной Украины на Евро-2020 завершилось на стадии четвертьфиналов, где подопечные Андрей Шевченко разгромно уступили национальной команде Англии. Ранее украинцы никогда в своей истории не выходили в плей-офф чемпионата Европы.

Также стало известно, что сборная Украины заработала в общей сложности 16 млн евро за выступление на Евро.

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Теги: Зинченко Сборная Украины
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