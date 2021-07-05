Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз рассматривает в качестве замены Станиславу Черчесову трех иностранных специалистов. Один из них - бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Также отмечалось, что Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий отказались возглавить сборную России.
Лев тренировал Бундестим с 2006 года. 61-летний специалист покинул немецкую сборную после чемпионата Европы-2020. Под его руководством национальная команда Германии стал чемпионом мира в 2014 году.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Лев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России
Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв входит в список кандидатов на пост главного тренера национальной команды России.
Фото: Frank Hoermann
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