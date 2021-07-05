Федотов отметил, что Карасев является одним из лучших судей на чемпионате Европы. По его словам, то, что Сергей не был назначен главным арбитром ни на один из полуфиналов Евро, - несправедливо.
"Лучшие [судьи на Евро]: Куйперс – да, он уже завершает, но картины не портит и работает спокойно, Брых, хотя у него и был дерганный матч в 1/8 финала, и Карасев. Что мы имеем? Брыху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасеву – ничего, только назначение четвертым на полуфинал. Так что Карасев тут просто стал жертвой подковерных игр. Это, конечно, несправедливо – полуфинал он заслужил. Возможно, Карасеву дают понять – "ты только зашел, знай свое место", - сказал Федотов.
Источник: Чемпионат
Карасев будет работать на полуфинальном матче Евро-2020 Италия – Испания
Арбитр Федотов: возможно, Карасеву на Евро-2020 дают понять – "ты только зашел, знай свое место"
Судья Игорь Федотов высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева на Евро-2020.
Фото: Reuters
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