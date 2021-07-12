"Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала своё футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.
С заслуженной победой!" —сообщается на сайте «Зенита».
Напомним, что Роберто Манчини возглавлял "сине-бело-голубых" в сезоне 2017/18. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в РПЛ с разницей мячей 46:21. По ходу турнира петербургский клуб одержал 14 побед и 11 матчей сыграл вничью.
Итальянская команда под руководством Манчини на групповой стадии одержала победы над сборными Турции, Швейцарии и Уэльса. В раунде плей-офф последовательно были обыграны представители Австрии, Бельгии и Испании. Серия без поражений итальянской команды насчитывает уже 34 матча, для повторения рекорда Испании и Бразилии необходимо избежать неудачи в следующей встрече.
В финальном противостоянии сборная Италии оказалась сильнее англичан, одержав победу в серии послематчевых пенальти. Титул чемпионов Европы для "Скуадра адзурра" стал первым за последние 53 года.
"Зенит" поздравил Манчини с победой в финале Евро-2020
Петербургский "Зенит" поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой в финальном матче Евро-2020.
Официальный инстаграм Роберто Манчини
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