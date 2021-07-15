"Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста.
Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит", - приводит слова Семина Sport24.
Напомним, в прошлый четверг, 8 июля, с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Под его руководством сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Курбан Бердыев работал в должности главного тренера в "Кристалле", "Рубине" и "Ростове". С казанской командой он дважды с ней выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012). Бердыев покинул "Рубин" в июне 2019 года. Недавно было объявлено, что Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата".
Семин: будет справедливо, если Бердыев станет главным тренером сборной России
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поддержал идею назначить Курбана Бердыева тренером сборной России.
Фото: "Getty Images"
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