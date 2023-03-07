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Дьяков: были бы сейчас у сборной России официальные матчи - Карпин вызвал бы Дзюбу

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Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказал мнение об отсутствии нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.
Фото: ФК "Зенит"
- Личная обида Карпина на Дзюбу? Надо лично у Карпина спрашивать - есть обида или нет. Я думаю, если ты главный тренер сборной, то все обиды надо отодвигать в сторону и вызывать сильнейших. Если бы сейчас были официальные матчи, то Карпин вызвал бы Дзюбу. Но так как играем товарищеские матчи, то большинство футболистов молодых, - передает слова Дьякова "Чемпионат".

Ранее тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав национальной команды на сбор, который состоится в последней декаде марта 2023 года. В ходе этого сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча - против сборной Ирана на выезде (в Тегеране) 23 марта и против сборной Ирака дома (в Сочи) 27 марта. В списке из 41 фамилии не оказалось 34-летнего экс-нападающего сборной Артема Дзюбы, который в 18 туре РПЛ в составе "Локомотива" оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1) - клуба, который также возглавляет Карпин.


Сборная России Карпин Дзюба Дьяков
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