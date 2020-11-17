В матче шестого тура испанцы разнесли нецмев, забив в ворота соперника шесть безответных мячей. Главным героем матча стал Ферран Торрес, оформивший хет-трик. Ещё по мячу забили Альваро Мората, Родри и Микель Оярсабаль.
При этом испанцы потеряли защитника "Реала" Серхио Рамоса. Он был заменён в концовке первого тайма из-за травмы.
Испания набрала 11 очков и заняла первое место в группе. Второе место досталось сборной Германии, набравшей девять очков.
Матч сборных Украины (6) и Швейцарии (3) не состоялся из-за вспышки коронавируса в украинской команде.
Испания – Германия 6:0онлайн
Лига наций УЕФА
Голы: Мората, 17, Торрес, 33, Эрнандес, 38, Торрес, 55, 71, Оярсабаль, 89
Испания: Симон, Луис Гайя, Рамос (Гарсия, 43), Торрес, Роберто, Ольмо (Асенсио, 73), Каналес (Руис, 12), Эрнандес, Коке, Торрес (Морено, 73), Мората (Оярсабаль, 73)
Германия: Нойер, Кох, Зюле (Та, 46), Гинтер, Макс, Кроос, Гюндоган, Горецка (Нойхаус, 61), Зане (Вальдшмидт, 61), Гнабри, Вернер (Хенрихс, 77)
Испания забила шесть безответных мячей в ворота Германии
Сборная Испании выиграла свою группу в Лиге наций.
Фото: Myscore
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!