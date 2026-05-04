"Это его звездный час". Григорян - об игроке "Сочи"

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался об игроке "Сочи" Кирилле Кравцове.

"Это его звездный час. Редкость, чтобы центральный полузащитник забил три гола - еще и красивых. У него хорошая техническая оснащенность в ударном искусстве. Почему он не забивал до этого? Остается только ему задать этот вопрос", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ"

Российский специалист заявил, что футболист имеет хорошую техническую оснащенность в ударном искусстве.Вчера, 3 мая, состоялся матч между "Сочи" и "Оренбургом" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Игоря Осинькина одержали победу со счетом 3:1 благодаря хет-трику Кирилла Кравцова.Опорный полузащитник выступает в составе "Сочи" с конца июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 18 матчей и забил 3 гола.