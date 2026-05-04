Инсайдер Романо рассказал, в каком клубе Халк продолжит карьеру

По информации Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в бразильском "Флуминенсе".
Халк выступал в составе петербургского "Зенита" с 2012 по 2016 год. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач.
Ранее стало известно, что "Атлетико Минейро" расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.
