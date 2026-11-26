Как сообщает турецкий журналист Ильхан Туйсуз, клуб хочет увеличить размер отступных за 21-летнего футболиста с 55 до 80 миллионов евро. Таким образом, сумма выкупа россиянина может вырасти на 25 миллионов евро. В рамках нового соглашения Батракову также повысят заработную плату.
Батраков перебрался в Турцию из "Локомотива" в августе этого года. С тех пор россиянин провёл за "Галатасарай" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
В Турции раскрыли детали нового контракта Батракова
Руководство "Галатасарая" планирует пересмотреть условия контракта с российским полузащитником Алексеем Батраковым.
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