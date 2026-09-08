Казанский назвал главное преимущество VAR: чтобы не было новой "руки бога"

Отдельно комментатор высказался о VAR. По его мнению, система позволяет исправлять судейские ошибки и предотвращать ситуации, которые впоследствии становятся частью истории футбола.
"VAR — большой плюс, чтобы исправить все несправедливости, чтобы не было больше таких монументальных моментов, как "рука бога" Диего Марадоны или как момент, когда Тьерри Анри остановил мяч рукой, сделал голевую передачу в матче с Ирландией, и эта рука решила судьбу поездки на чемпионат мира в 2010 году", — заявил Казанский.
Комментатор считает, что технологии действительно меняют футбол, однако эти перемены идут игре на пользу.
Источник: "Кинопоиск"