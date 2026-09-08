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Яя Туре о "ПСЖ" перед матчем в Лиге чемпионов: я их не боюсь

Главный тренер "Слована" Яя Туре заявил, что его команда не намерена заранее сдаваться перед "ПСЖ" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: AFP
Братиславский клуб начнет выступление в турнире одним из самых сложных выездов — встречей с парижанами на "Парк де Пренс". Матч состоится 9 сентября и начнется в 22:00 мск.

Несмотря на статус соперника, Туре подчеркнул, что не испытывает страха перед предстоящей игрой и рассчитывает создать "ПСЖ" проблемы.

"Слован" играет против одной из лучших команд в Европе, но я их не боюсь. Мы должны устроить им непростое время. Да, будем допускать ошибки, но нам надо быть готовыми потерпеть", — заявил Туре.

Тренер также отметил, что матч станет важным опытом для его футболистов. После финального свистка он намерен спросить игроков, какие уроки они смогли извлечь из противостояния с парижанами.

Источник: официальный сайт УЕФА

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