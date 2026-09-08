Яя Туре о "ПСЖ" перед матчем в Лиге чемпионов: я их не боюсь

Несмотря на статус соперника, Туре подчеркнул, что не испытывает страха перед предстоящей игрой и рассчитывает создать "ПСЖ" проблемы.
"Слован" играет против одной из лучших команд в Европе, но я их не боюсь. Мы должны устроить им непростое время. Да, будем допускать ошибки, но нам надо быть готовыми потерпеть", — заявил Туре.
Тренер также отметил, что матч станет важным опытом для его футболистов. После финального свистка он намерен спросить игроков, какие уроки они смогли извлечь из противостояния с парижанами.
Источник: официальный сайт УЕФА