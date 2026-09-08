Яя Туре о "ПСЖ" перед матчем в Лиге чемпионов: я их не боюсь

Главный тренер "Слована" Яя Туре заявил, что его команда не намерена заранее сдаваться перед "ПСЖ" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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"Слован" играет против одной из лучших команд в Европе, но я их не боюсь. Мы должны устроить им непростое время. Да, будем допускать ошибки, но нам надо быть готовыми потерпеть", — заявил Туре.

Братиславский клуб начнет выступление в турнире одним из самых сложных выездов — встречей с парижанами на "Парк де Пренс". Матч состоится 9 сентября и начнется в 22:00 мск.Несмотря на статус соперника, Туре подчеркнул, что не испытывает страха перед предстоящей игрой и рассчитывает создать "ПСЖ" проблемы.Тренер также отметил, что матч станет важным опытом для его футболистов. После финального свистка он намерен спросить игроков, какие уроки они смогли извлечь из противостояния с парижанами.Источник: официальный сайт УЕФА