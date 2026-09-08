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Сафонов раскрыл секрет подготовки к пенальти: много времени изучаю нападающих

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал, что перед пенальти детально изучает привычки соперников и фиксирует наблюдения на своей знаменитой салфетке.
Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Сафонов признался, что воспринимает противостояние с бьющим пенальти прежде всего как психологическую дуэль. Чтобы повысить свои шансы, голкипер заранее анализирует действия потенциальных исполнителей 11-метровых.

"Сегодня благодаря видео все анализируют друг друга. Я много времени трачу на изучение привычек нападающих. Это уже ни для кого не секрет — многие видели мою знаменитую салфетку, на которой я записываю все свои заметки о бьющих", — рассказал Сафонов.

Россиянин подчеркнул, что такая подготовка для него не превращается в рутину. Напротив, вратарю интересно пытаться предугадать решение соперника, а во время выступлений в России он даже спрашивал некоторых нападающих после матчей, куда именно они собирались пробить.

27-летний Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года, а его контракт рассчитан до 2029-го. В 49 матчах за парижан во всех турнирах россиянин пропустил 49 мячей и 19 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: "Le Parisien"

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