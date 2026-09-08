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Сафонов рассказал, как пережил приход Шевалье в "ПСЖ": психологически было непросто

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов признался, что трансфер Люки Шевалье и несколько месяцев на скамейке стали для него серьезным испытанием.
Фото: ФК ПСЖ
Сафонов перебрался в парижский клуб летом 2024 года, а спустя сезон "ПСЖ" приобрел у "Лилля" Шевалье. Француз начал сезон в статусе основного голкипера, из-за чего россиянин на продолжительное время остался без игровой практики.

"Я проделал колоссальную работу. Психологически было непросто, ведь клуб подписал нового вратаря — Люку Шевалье, который начал сезон в качестве основного голкипера. Я провел на скамейке запасных три или четыре месяца — около двадцати матчей. Но затем ситуация изменилась", — рассказал Сафонов.

Россиянин также отметил влияние главного тренера Луиса Энрике на свое развитие. По словам вратаря, за последние два года он серьезно изменился в психологическом, физическом и тактическом плане.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и 12 раз сыграл на ноль. За время в Париже россиянин дважды стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Источник: "Le Parisien"

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