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Радимов призвал поддержать Захаряна в тяжелой ситуации: ему нужно помочь

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поддержал включение Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды и призвал предоставить полузащитнику игровое время.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
В нынешнем сезоне Захарян практически не получает практики в "Реал Сосьедад". 23-летний россиянин принял участие лишь в одном матче чемпионата Испании, появившись на поле на несколько минут во встрече с "Бетисом".

По мнению Радимова, приглашение в сборную может помочь футболисту выбраться из сложившейся ситуации и вновь почувствовать уверенность.

"Вызов Захаряна — это классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации — дать сыграть. Карпин был легионером в Испании. Захарян разучиться играть в футбол не мог. А та ситуация, которая вокруг него складывается, требует руки помощи от своей стороны", — заявил Радимов.

Сборная России проведет три товарищеских матча. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примет Нигерию в Нижнем Новгороде.

Источник: "Матч ТВ"

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