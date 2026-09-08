Радимов призвал поддержать Захаряна в тяжелой ситуации: ему нужно помочь

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Вызов Захаряна — это классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации — дать сыграть. Карпин был легионером в Испании. Захарян разучиться играть в футбол не мог. А та ситуация, которая вокруг него складывается, требует руки помощи от своей стороны", — заявил Радимов.