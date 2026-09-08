Радимов призвал поддержать Захаряна в тяжелой ситуации: ему нужно помочь

По мнению Радимова, приглашение в сборную может помочь футболисту выбраться из сложившейся ситуации и вновь почувствовать уверенность.
"Вызов Захаряна — это классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации — дать сыграть. Карпин был легионером в Испании. Захарян разучиться играть в футбол не мог. А та ситуация, которая вокруг него складывается, требует руки помощи от своей стороны", — заявил Радимов.
Сборная России проведет три товарищеских матча. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примет Нигерию в Нижнем Новгороде.
Источник: "Матч ТВ"