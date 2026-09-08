Слуцкий не верит в чемпионство "Спартака": могут оступиться с кем угодно

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Спартак" — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется", — заявил Слуцкий.