Слуцкий не верит в чемпионство "Спартака": могут оступиться с кем угодно

"Спартак" — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется", — заявил Слуцкий.
Специалист добавил, что не слишком верит в команды, которые систематически теряют очки в матчах с более слабыми соперниками. Поэтому главными претендентами на чемпионство он назвал "Зенит" и "Краснодар".
В седьмом туре "Спартак" уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Красно-белые набрали 13 очков и занимают четвертое место в таблице РПЛ, уступая динамовцам по дополнительным показателям. Следующий матч команда проведет 13 сентября дома против "Ростова".
Источник: "СЭ"