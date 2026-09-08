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Слуцкий не верит в чемпионство "Спартака": могут оступиться с кем угодно

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий не включил "Спартак" в число главных претендентов на золото РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По мнению Слуцкого, по подбору футболистов "Спартак" способен конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром". Однако специалист считает главной проблемой москвичей нестабильность результатов.

"Спартак" — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется", — заявил Слуцкий.

Специалист добавил, что не слишком верит в команды, которые систематически теряют очки в матчах с более слабыми соперниками. Поэтому главными претендентами на чемпионство он назвал "Зенит" и "Краснодар".

В седьмом туре "Спартак" уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Красно-белые набрали 13 очков и занимают четвертое место в таблице РПЛ, уступая динамовцам по дополнительным показателям. Следующий матч команда проведет 13 сентября дома против "Ростова".

Источник: "СЭ"

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