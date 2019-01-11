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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вадим Васильев: Фабрегас – игрок мирового уровня, его трансфер демонстрирует амбиции "Монако"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал трансфер полузащитника Франсеска Фабрегаса.
"Мы очень рады приветствовать Фабрегаса в "Монако". Это игрок мирового уровня и большой профессионал. Его трансфер демонстрирует амбиции нашего клуба. Это очень хорошее усиление для нашей команды. Мы уверены, что его опыт выступлений на самом высоком уровне принесет много пользы нашим игрокам на поле и за его пределами", – цитирует Васильева пресс-служба клуба.
"Монако" набрал 13 очков в 18 матчах и занимает предпоследнее место в таблице.
"Мы очень рады приветствовать Фабрегаса в "Монако". Это игрок мирового уровня и большой профессионал. Его трансфер демонстрирует амбиции нашего клуба. Это очень хорошее усиление для нашей команды. Мы уверены, что его опыт выступлений на самом высоком уровне принесет много пользы нашим игрокам на поле и за его пределами", – цитирует Васильева пресс-служба клуба.
"Монако" набрал 13 очков в 18 матчах и занимает предпоследнее место в таблице.
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