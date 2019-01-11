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"Лилль" обыграл "Кан" и остался на второй строчке в таблице

"Лилль" уверенно победил "Кан" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции (3:1).

"Доги" набрали 37 очков, закрепившись на 2-м месте в турнирной таблице. "Кан" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Кан" - "Лилль" - 1:3 (0:2)

Голы: Пепе, 8 (0:1). Леан, 20 (0:2). Араужу, 90+3 (0:3). Нинга, 90+5 (1:3).

"Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Чокунте, 89), Кауи (Жозеф, 78), Бовю (Бамму, 65), Кривелли, Нинга.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Сумаре, 76), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 81), Леан (Пье, 88).

Предупреждения: Сумаоро, 15. Кривелли, 21. Дьоманде, 42. Гильбер, 44.

Удаление: Зеки Челик, 84.
Теги: Лилль Кан Лига 1
Вчера, 23:45
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