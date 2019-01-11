"Лилль" обыграл "Кан" и остался на второй строчке в таблице

"Лилль" уверенно победил "Кан" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции (3:1)."Доги" набрали 37 очков, закрепившись на 2-м месте в турнирной таблице. "Кан" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.Пепе, 8 (0:1). Леан, 20 (0:2). Араужу, 90+3 (0:3). Нинга, 90+5 (1:3).Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Чокунте, 89), Кауи (Жозеф, 78), Бовю (Бамму, 65), Кривелли, Нинга.Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Сумаре, 76), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 81), Леан (Пье, 88).Предупреждения: Сумаоро, 15. Кривелли, 21. Дьоманде, 42. Гильбер, 44.Удаление: Зеки Челик, 84.