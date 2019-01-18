Тренер "Монако": Головин является важным футболистом для команды

Тренер "Монако" Франк Пасси дал оценку уровню игры россиянина Александра Головина в матче 17-го тура французской Лиги 1 против "Марселя"."Думаю, в матче с "Марселем" Головину просто не хватило уверенности. Он все равно показал, что является важным футболистом для команды. Он придает игре баланс, контролирует ее темп и придает партнерам уверенности", — приводит слова специалиста Goal.com.