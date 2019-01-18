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Тренер "Монако": Головин является важным футболистом для команды

Тренер "Монако" Франк Пасси дал оценку уровню игры россиянина Александра Головина в матче 17-го тура французской Лиги 1 против "Марселя".

"Думаю, в матче с "Марселем" Головину просто не хватило уверенности. Он все равно показал, что является важным футболистом для команды. Он придает игре баланс, контролирует ее темп и придает партнерам уверенности", — приводит слова специалиста Goal.com.

"Газета.ру"
Теги: Головин Анри Монако
Сегодня, 20:13
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#1  cska1971  Москва (Сегодня, 20:17)
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Наши местные знатоки лучше знают... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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