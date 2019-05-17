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Лион
Сент-Этьен
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Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 36 72
3 Лион 36 66
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 36 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Ренн 36 46
13 Анже 36 45
14 Бордо 36 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 36 26
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Леонарду Жардим отметил, что руководство поддерживает "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена", информирует официальный сайт монегасков.

"Фабрегас принял участие в двух последних тренировках. Это важный игрок, он приносит пользу команде. Сеск не играл 4-5 недель, после такого сложно провести матч целиком. В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несем ответственность за происходящее.

Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. "Амьен" хорошо обороняется, их игроки очень организованы. Я на постоянной основе общаюсь с Олегом Петровым и руководством клуба. Они с нами и поддерживают команду", - цитирует Жардима пресс-служба "Монако".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жардим Монако
Вчера, 23:29
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