Леонарду Жардим отметил, что руководство поддерживает "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена", информирует официальный сайт монегасков."Фабрегас принял участие в двух последних тренировках. Это важный игрок, он приносит пользу команде. Сеск не играл 4-5 недель, после такого сложно провести матч целиком. В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несем ответственность за происходящее.Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. "Амьен" хорошо обороняется, их игроки очень организованы. Я на постоянной основе общаюсь с Олегом Петровым и руководством клуба. Они с нами и поддерживают команду", - цитирует Жардима пресс-служба "Монако".