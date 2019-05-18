Полузащитник "Лиона" заинтересовал "ПСЖ"

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле может сменить команду летом, сообщает L’Equipe.22-летний хавбек попал в сферу интересов "ПСЖ", который ищет усиление в среднюю линию. За Ндомбеле парижане могут заплатить от 60 до 80 миллионов евро.