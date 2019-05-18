Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 36 72
3 Лион 36 66
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 36 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Ренн 36 46
13 Анже 36 45
14 Бордо 36 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 36 26
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Новости партнеров

Полузащитник "Лиона" заинтересовал "ПСЖ"

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле может сменить команду летом, сообщает L’Equipe.

22-летний хавбек попал в сферу интересов "ПСЖ", который ищет усиление в среднюю линию. За Ндомбеле парижане могут заплатить от 60 до 80 миллионов евро.
Теги: ПСЖ Лион Ндомбеле
Сегодня, 14:03
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