Леонарду Жардим: нам нужно оставаться сосредоточенными

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу в 37-м туре французской Лиги 1 над "Амьеном" (2:0).Специалист призвал своих подопечных не расслабляться."Этим вечером команда дала свой ответ на поле. Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена. На сегодняшний день мы еще не сохранили свое место в Лиге 1, в футболе может произойти все, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с "Ниццей".Фалькао? Это футболист, который всегда выкладывается на 100%, он настоящий форвард. Игроки знают, что сезон еще не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели — остаться в Лиге 1. Нас поддерживает много людей, именно поэтому мы сыграем как можно лучше в Ницце", — цитирует Жардима пресс-служба "монегасков".