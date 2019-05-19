Леонарду Жардим: нам нужно оставаться сосредоточенными

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу в 37-м туре французской Лиги 1 над "Амьеном" (2:0).

Специалист призвал своих подопечных не расслабляться.

"Этим вечером команда дала свой ответ на поле. Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена. На сегодняшний день мы еще не сохранили свое место в Лиге 1, в футболе может произойти все, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с "Ниццей".

Фалькао? Это футболист, который всегда выкладывается на 100%, он настоящий форвард. Игроки знают, что сезон еще не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели — остаться в Лиге 1. Нас поддерживает много людей, именно поэтому мы сыграем как можно лучше в Ницце", — цитирует Жардима пресс-служба "монегасков".

"Газета.ру"
Теги: Жардим Монако Лига 1
Сегодня, 09:03
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