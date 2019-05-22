"ПСЖ" определился со стоимостью трансфера Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" не намерен рассматривать предложения по приобретению нападающего Килиана Мбаппе ниже €250 млн.По информации L'?quipe, руководство клуба не хочет расставаться с футболистом и не готово продавать его ниже указанной суммы.В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 51 матче во всех турнира. В его активе 43 забитых мяча и пять результативных передач. Футболисту был вручен приз как лучшему игроку прошедшего сезона чемпионата Франции.