"ПСЖ" определился со стоимостью трансфера Мбаппе
"Пари Сен-Жермен" не намерен рассматривать предложения по приобретению нападающего Килиана Мбаппе ниже €250 млн.
По информации L'?quipe, руководство клуба не хочет расставаться с футболистом и не готово продавать его ниже указанной суммы.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 51 матче во всех турнира. В его активе 43 забитых мяча и пять результативных передач. Футболисту был вручен приз как лучшему игроку прошедшего сезона чемпионата Франции.
"Газета.ру"
По информации L'?quipe, руководство клуба не хочет расставаться с футболистом и не готово продавать его ниже указанной суммы.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 51 матче во всех турнира. В его активе 43 забитых мяча и пять результативных передач. Футболисту был вручен приз как лучшему игроку прошедшего сезона чемпионата Франции.
"Газета.ру"