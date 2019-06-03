Отец Неймара: предпочитаю интернет-преступление изнасилованию

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара Неймар да Силва рассказал, почему его сын опубликова личные фотографии женщины, которая обвинила его в изнасиловани."Нам больше ничего не оставалось сделать. Я предпочитаю интернет-преступление изнасилованию. Социальная сеть не удалила видео, значит, все в порядке. Мой сын зацензурил ее фотографии, не называл ее имя. Он должен был защитить себя от всего негатива, он показал правду", - цитирует Неймара-старшего Goal.com.