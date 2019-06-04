Goal назвал трансфер Головина в "Монако" самым провальным в Европе за последний год
Трансфер полузащитника сборной России Александра Головина из ЦСКА в "Монако" назван самым провальным в Европе за последний год по версии известного портала Goal.
По мнению портала, футболист так и не смог проявить себя в монегаском клубе после успешного чемпионата мира-2018.
"Монако" заплатил за Головина 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Александр провел 30 матчей в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
По мнению портала, футболист так и не смог проявить себя в монегаском клубе после успешного чемпионата мира-2018.
"Монако" заплатил за Головина 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Александр провел 30 матчей в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.